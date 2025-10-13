''Ağzımızın tadı kaçmasın'' Ali Rıza Bey'den yıllar sonra gelen Yaprak Dökümü itirafı
Yayınlandığı döneme damgasını vuran Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza karakterine hayat veren ünlü oyuncu Halil Ergün konuk olduğu programda bir zamanların fenomen dizisinden bu yana taşıdığı kırgınlığı açıkladı.
2006 yılında yayınlanmaya başlayan ve tam 5 sezon boyunca reytinglerin zirvesinde yer alan Yaprak Dökümü hala izleyicisinin zihnindeki yerini koruyor.
Hala zaman zaman tekrarı televizyon ekranlarında yayınlanmaya devam eden Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza karakterine hayat veren Halil Ergün'dan yıllar sonra dikkat çeken bir itiraf geldi.
Yayınlandığı dönemde büyük ilgi gören yapımlardan biri olan 'Yaprak Dökümü'nün başrol oyuncularından Halil Ergün konuk olduğu programda diziyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
İlk okuduğu romanın 'Yaprak Dökümü' olduğunu belirten usta oyuncu setle ilgili "Yaprak Dökümü setimiz okul gibiydi. Gökçe Öztürk ve Fahriye Evcen çok para kazanacağız diye değil sanatlarını geliştirmek için geldi. Aile gibi olmuştuk. Dışarıda pek hayatımız kalmamıştı. O çekimlere de yansıyordu" dedi.