Ahmet Çakar, Hadise için açtı ağzını yumdu gözünü: ''Terbiyesiz, görgüsüz, kezban, varoş''

İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim"ifadelerini kullanmıştı.