Ahmet Çakar, Hadise için açtı ağzını yumdu gözünü: ''Terbiyesiz, görgüsüz, kezban, varoş''
Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın hedefinde bu sefer ünlü şarkıcı Hadise vardı. Hadise için demediğini bırakmayan Ahmet Çakar'ın "kezban, varoş" ifadeleri büyük tepki çekti.
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim'in Youtube programına katılmış ve eskiden ilişki yaşadığı Sinan Akçıl ile ilgili olay ifadeler kullanmıştı.
İsim vermeden yaşanan olayı anlatan Hadise, "Bir kavga yaşandı ben çıktım evden. Otele gittim peşimden geldi. Olur ya ilişkilerde ayrılma süreci başlamıştır, ayrılamazsın. Ben telefonumu laptop ile şarj ediyordum, o da 'Telefonumu şarj eder misin?' dedi. Birden bilgisayara bağlayınca 'her şeyi senkronize etmek ister misin?' yazısı çıktı ben de evete bastım. Kendisini çekmiş aynada aşırı fazla ayna pozları. Hiç yakışmıyor. Ondan sonra bir video izledim. İyi ki de izledim"ifadelerini kullanmıştı.
Hadise'nin bu açıklamaları sonrasında ise Sinan Akçıl'dan "Ben hikayeyi bu şekilde hatırlamıyorum tam olarak ama neyse. Bir kadının lafı üzerine laf söylenmez. Eski defterler çoktan kapanmıştır" yorumu gelmişti.
İkili arasındaki bir söz düellosuna sürpriz bir isim dahil oldu. O isim eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dı...