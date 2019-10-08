Ahmet Dursun ve Asena Demirbağ'ın mutlu günü

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

İş ve sanat dünyasından pek çok ismin katıldığı düğün adeta yıldızlar geçidine sahne oldu. Acun Ilıcalı, Anıl Tetik, Gökhan Keser, Merve Aydın, Trabzonlu eski futbolcu Yattara ve ortağı ünlü iş insanı Onur Ateş dahil olmak üzere bir çok kişi Dursun'u mutlu gününde yalnız bırakmadı.