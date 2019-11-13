  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Kasım 2019 00:00

Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisini paylaşımlar ele verdi

Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu'yu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ele verdi.

Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisini paylaşımlar ele verdi

En son geçtiğimiz yıl Asena Atalay ile anılan gazetecinin adı yine ünlü bir isimle yan yana geldi. Asena Atalay iddiaları "Ahmet Hakan aile dostumuz." cümlesiyle yalanlamıştı.

1/ 12
Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisini paylaşımlar ele verdi

Ünlü gazetecinin adı şimdi yine medyatik bir isimle gündeme geliyor.

2/ 12
Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisini paylaşımlar ele verdi

52 yaşındaki Ahmet Hakan'ın sosyal medya paylaşımları ile 22 yaşındaki Melike Çamlıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının aynı yerlerde olması, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

3/ 12
Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisini paylaşımlar ele verdi

"Melike Çamlıoğlu kim?" derseniz hemen hatırlatalım; kendisi İşte Benim Stilim 2016 sezonunun en genç isimlerinden biriydi.

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM