Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisini paylaşımlar ele verdi
Hürriyet Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmenliği'ne getirilen Ahmet Hakan'ın 30 yaş küçük sevgilisi Melike Çamlıoğlu'yu sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ele verdi.
En son geçtiğimiz yıl Asena Atalay ile anılan gazetecinin adı yine ünlü bir isimle yan yana geldi. Asena Atalay iddiaları "Ahmet Hakan aile dostumuz." cümlesiyle yalanlamıştı.
52 yaşındaki Ahmet Hakan'ın sosyal medya paylaşımları ile 22 yaşındaki Melike Çamlıoğlu'nun sosyal medya paylaşımlarının aynı yerlerde olması, dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.