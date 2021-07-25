Ahmet Kural ve sevgilisinin tatil keyfi

Takvim'in haberine göre; oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik, ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülenen çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.