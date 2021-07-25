Ahmet Kural ve sevgilisinin tatil keyfi
Nikah masasına oturmaları beklenen Ahmet Kural-Çağla Gizem Çelik çifti, Bodrum tatilinde görüntülendi.
Takvim'in haberine göre; oyuncu Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik, ABD'den döndükten sonra soluğu Bodrum'da aldı. Önceki gün Torba'daki bir otelin plajında görüntülenen çift, deniz ve güneşin tadını çıkardı.
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SEVGİLİSİNE SESLENDİ
Sıcaktan bunalan Çağla Gizem, denize girdiği sırada dalgaların art arda gelmesiyle elini uzatarak Kural'a "Aşkım elimi tut" diye seslendi.
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ROMANTİK ANLAR
Geri dönen centilmen oyuncu, aşkının elini tutarak ona sarıldı. Sevgililerin, denizdeki romantik anları, objektiflere böyle yansıdı.
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Denizde sarmaş dolaş yüzen Ahmet Kural ile avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in mutlulukları dikkatlerden kaçmadı.
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