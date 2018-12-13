Ahmet Kural yaptığı hareketle olay oldu

Ünlü şarkıcı Sıla'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp ve şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Ahmet Kural ise sessizliğin ilk defa bozdu. Anne ve babasıyla önce gün bir restaurantta yemek yiyen Kural daha sonra ailesiyle birlikte alış-verişe gitti. Muhabirlerin Sıla Gençoğlu ile ilgi davasını sorması üzerine Kural eliyle yaptığı hareket ise dikkat çekti.