Ahmet Kural yaptığı hareketle olay oldu
Sevgilisi Sıla Gençoğlu'nu darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Ahmet Kural olaylardan 45 gün sonra ilk kez kameralar tarafından görüntülendi. O anlar Beyaz TV' deki Söylemezsem Olmaz Programında ekrana geldi.
Ünlü şarkıcı Sıla'nın geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ahmet Kural'dan darp ve şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olması Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Uzun süredir ortalıkta görünmeyen Ahmet Kural ise sessizliğin ilk defa bozdu. Anne ve babasıyla önce gün bir restaurantta yemek yiyen Kural daha sonra ailesiyle birlikte alış-verişe gitti. Muhabirlerin Sıla Gençoğlu ile ilgi davasını sorması üzerine Kural eliyle yaptığı hareket ise dikkat çekti.
Ahmet Kural en son sevgilisi Şarkıcı Sıla'nın dayak iddiasının ardından ifade vermek için geldiği İstanbul Adliyesi'nde görüntülenmişti. O günden sonrada Kural kameralar karşısına hiç çıkmamıştı. 45 gün sonra ilk defa görüntülen Ahmet Kural'ın rahat tavırları dikkatlerden kaçmazken Sıla dışındaki tüm soruları ise yanıtladı.
Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ahmet Kural Murat Cemcir ile başlayacağı yeni proje hakkında "Güzel bir projemiz olacak inşallah. Buluşacağız sevenlerimizle en kısa zamanda" açıklamasını yaptı.