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  3. 25 Ekim 2020 00:00

Ahmet Kural yeni imajını paylaştı

Yeni projesi için saçlarını uzatan oyuncu Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

Ahmet Kural yeni imajını paylaştı

Çağla Gizem Çelik ile aşkını gözlerden uzak yaşayan oyuncu Ahmet Kural, sosyal medya hesabı üzerinden zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 

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Ahmet Kural yeni imajını paylaştı

Bir süredir saçlarını uzun kullanan Kural, imaj değişikliğine gitti.

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Ahmet Kural yeni imajını paylaştı

YENİ İMAJINI INSTAGRAM HESABINDAN PAYLAŞTI Ahmet Kural, saçlarının üstünü kazıttığı ve altlarını uzattığı yeni imajını Instagram hesabından paylaştı. 

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Ahmet Kural yeni imajını paylaştı

Paylaşımına "Bundan sonra böyle" mesajını not düşen oyuncunun hayranları yeni saç stili karşısında şaşırdı.

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