Ahmet Kural'dan evlilik müjdesi

Birbirini tanımayan iki insanın üzerine atılan cinayet yaftasından kurtulmak için girdikleri birbirinden komik ve başlarından geçen aksiyon dolu hikayenin anlatıldığı film için çok çalıştıklarını dile getiren Ecem Erkek, "Atlamadığımız yer, girmediğimiz cam, kırmadığımız kapı kalmadı. Ahmet'in dişi düştü, kalçasında yırtık oldu. Tüm kadro sevdiğim, oynamaktan keyif alacağım isimlerdi zaten. Ahmet'i bir partner olarak gerçekten beğeniyorum, bu kadar enerjisi düşmeyen bir insan yani. Hepsi sinemada benden daha tecrübeli isimlerdi, onlar benim abilerim" ifadelerini kullandı.