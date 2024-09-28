Ahu Tuğba son yolculuğuna uğurlandı: Ünlü oyuncu cenazede isyan etti
ABD'de 1 Eylül'de hayatını kaybeden Yeşilçam yıldızı Ahu Tuğba, İstanbul'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi. Oyuncu Serpil Örümcer, cenazeye katılmayan diğer sanatçılara tepki gösterdi.
Oyuncu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla dün İstanbul Havalimanı'na getirildi. Vefatının 27. gününde Atlas Sineması'nda düzenlenen anma töreninin ardından cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Tuğba, Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.
'KIZIM BENİ BURADA BIRAKMA, BİR ŞEY OLURSA DEDİ'
Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Allah'tan geldik Allah'a gideceğiz, kim olursak olalım. İstiyorsa Cumhurbaşkanı, dünyanın en büyük yıldızı olalım, döneceğimiz yer Allah'ın yanı. Benim tek isteğim, hepinizden duanız. Onu seviyorsanız on saniyenizi ayırıp bir Fatiha okuyun. Başka hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim sizden duanız. Gelenlerden de Allah razı olsun. Türk basınından da basın mensubu kardeşlerimizden de. Biz burada görevimizi yapmaya, toprağa vermeye, huzura kavuşturmaya geldik. Allah'a şükür olsun ki Yüce Rabbime, onu kendi doğduğu topraklara getirebildim. Gavur ellerde bırakmadım onu. Benim tek amacım annemin mezarı doğduğu ülkede olsun dua edeni olsundu" şeklinde konuştu.
Calvin, "O benim annemdi. Benim arkamdan dua eden bana Allah'ı kitabı tanıtan. Ne güzel bir anne ki; bana Kur'an-ı Kerim gibi büyük bir miras bırakmış, ahiretimi kurtarmış. Benim hakkım ona helaldir. Yaradan Rabbime şükür olsun. Hepimize ibret olur inşallah, sevenlerimiz hayattayken onlara sarılmayı biliriz ben çünkü sarılamadım. Tek bir şey söyledi 'kızım beni burada bırakma, bir şey olursa' dedi. Onu da Allah'ın izniyle yerine getirdik" ifadelerini kullandı.
'GERÇEK SAHİBİNE YOLLADIK'
Cenaze töreninde konuşan manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, "Her şeyden önce şunu bilmemiz lazım; ondan geldik ona gideceğiz. Her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı önümü tadacaktır derken burada bir şifre var. Her canlı ölecektir demiyor, tadacaktır diyor. Dolayısıyla Rabbim geride kalan sevdiklerine sabır ihsan eylesin. Rabbim onu cennetine nail eylesin. Peygamberimize komşu eylesin, günahları varsa eğer Rabbim affetsin inşallah. Güzel bir insandı. Şimdi gerçek sahibine yolladık, sıra yavaş yavaş bize geliyor" dedi.