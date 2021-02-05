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  3. 05 Şubat 2021 13:22

Ahu Tuğbay tekneden düştü

Teknesiyle Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, yıkık iskele nedeniyle bir kaza yaşadı. Tekneden inmek için ön tarafa doğru ilerleyerek hazırlık yapan ve ön tarafında bulunan demirleri ıslak mendil ile tutunarak inmek isteyen Tuğbay, teknenin iskeleye çarpması ile dengesini kaybederek teknenin ön kısmından yüz üstü betona düştü.

Ahu Tuğbay tekneden düştü

Teknesiyle Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, yıkık iskele nedeniyle bir kaza yaşadı. Tekneden inmek için ön tarafa doğru ilerleyerek hazırlık yapan ve ön tarafında bulunan demirleri ıslak mendil ile tutunarak inmek isteyen Tuğbay, teknenin iskeleye çarpması ile dengesini kaybederek teknenin ön kısmından yüz üstü betona düştü.

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Ahu Tuğbay tekneden düştü

Bir anda ne olduğunu anlamayan Tuğbay, toplanarak düştüğü yerde denize doğru oturarak burnundan gelen kanı durdurmaya çalıştı.

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Ahu Tuğbay tekneden düştü

Tuğbay'ın düştüğünü gören kaptan, ilkyardım çantasıyla yanına koştu. Ahu Hanım'a ilk müdahaleyi yapan kaptan, kanamayı durdurdu. Bir süre kanamanın durması için bekleyen Tuğbay, sonrasında tekrar geldiği tekneye binerek Bebek'ten ayrıldı.

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Ahu Tuğbay tekneden düştü

BU İLK OLAY DEĞİL
Birçok kişinin düşme tehlikesi yaşadığı iskelede, 2019 yılında da bir genç kız ölümden döndü. Kenan Doğulu'nun Bebek'teki konserine giden genç kız, konser sonrası çukura düşerek büyük tehlike atlatmıştı.

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