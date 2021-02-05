Ahu Tuğbay tekneden düştü
Teknesiyle Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, yıkık iskele nedeniyle bir kaza yaşadı. Tekneden inmek için ön tarafa doğru ilerleyerek hazırlık yapan ve ön tarafında bulunan demirleri ıslak mendil ile tutunarak inmek isteyen Tuğbay, teknenin iskeleye çarpması ile dengesini kaybederek teknenin ön kısmından yüz üstü betona düştü.
Teknesiyle Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, yıkık iskele nedeniyle bir kaza yaşadı. Tekneden inmek için ön tarafa doğru ilerleyerek hazırlık yapan ve ön tarafında bulunan demirleri ıslak mendil ile tutunarak inmek isteyen Tuğbay, teknenin iskeleye çarpması ile dengesini kaybederek teknenin ön kısmından yüz üstü betona düştü.
Bir anda ne olduğunu anlamayan Tuğbay, toplanarak düştüğü yerde denize doğru oturarak burnundan gelen kanı durdurmaya çalıştı.
Tuğbay'ın düştüğünü gören kaptan, ilkyardım çantasıyla yanına koştu. Ahu Hanım'a ilk müdahaleyi yapan kaptan, kanamayı durdurdu. Bir süre kanamanın durması için bekleyen Tuğbay, sonrasında tekrar geldiği tekneye binerek Bebek'ten ayrıldı.