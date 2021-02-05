Ahu Tuğbay tekneden düştü

Teknesiyle Bebek limanına yanaşan Ahu Tuğbay, yıkık iskele nedeniyle bir kaza yaşadı. Tekneden inmek için ön tarafa doğru ilerleyerek hazırlık yapan ve ön tarafında bulunan demirleri ıslak mendil ile tutunarak inmek isteyen Tuğbay, teknenin iskeleye çarpması ile dengesini kaybederek teknenin ön kısmından yüz üstü betona düştü.