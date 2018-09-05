Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorusu

Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya, şimdiki sevgilisi Defne Samyeli soruldu. Önceki gün oğlu Kemal’le Bebek’teki parkta eğlenen Ahu Yağtu, "Kemal ile Defne Samyeli'nin tanışması için ne diyeceksiniz" sorusuna "özel hayat konuşmam" karşılığı verirken "Bu durum sizi rahatsız etmedi mi" sorusuna ise "Dıııttt" karşılığı verdi.



