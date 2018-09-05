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  3. 05 Eylül 2018 09:35

Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorusu

Cem Yılmaz'ın oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya, Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli soruldu.

Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorusu

Cem Yılmaz'ın eski eşi ve oğlu Kemal'in annesi Ahu Yağtu'ya, şimdiki sevgilisi Defne Samyeli soruldu. Önceki gün oğlu Kemal’le Bebek’teki parkta eğlenen Ahu Yağtu, "Kemal ile Defne Samyeli'nin tanışması için ne diyeceksiniz" sorusuna "özel hayat konuşmam" karşılığı verirken "Bu durum sizi rahatsız etmedi mi" sorusuna ise "Dıııttt" karşılığı verdi.

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Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorusu

Defne Samyeli oğlu Kemal ile Bebek'te vakit geçirirken görüntülendi. Yağtu, eski eşi Cem Yılmaz’ın Defne Samyeli’yle oğlu Kemal’i tanıştırdığı hatırlatılınca, ”Özel hayatla alakalı konuşmuyorum” dedi.

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Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorusu

Eski manken yeni oyuncu Ahu Yağtu, “Kemal’in Defne Samyeli’yle aynı evde olmasından rahatsızlık duymuyor musunuz” sorusuna da ”Dıtttt konuşmam” yanıtını verdi.

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Ahu Yağtu'ya Defne Samyeli sorusu

Cem Yılmaz Bodrum tatilinde oğlu Kemal ile yeni sevgilisi Defne Samyeli'ni tanıştırmış ve havuzdaki neşeli dakikaları kameralara yakalanmıştı.

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