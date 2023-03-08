Aile dizisinin ilk bölümündeki öpüşme sahnesi tepki çekti

ÖPÜŞME SAHNESİ ELEŞTİRİLDİ

Salı akşamları izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk bölümünde öpüşme sahnesini gören izleyiciler, sosyal medyada "İlk bölümden öpüşme sahneleri bana hiç iyi gelmiyor", "Keşke daha ilk bölümde öpüşme sahnesi olmasaydı", "Neden ilk bölümde öpüşme yazar ki senaristler?", "İlk bölümde öpüşme dizinin vasatlığını gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte Aile dizisinden kareler...