Aile dizisinin ilk bölümündeki öpüşme sahnesi tepki çekti
Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde olduğu Aile dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın öpüşme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.
Show TV'nin yeni dizisi Aile, dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Aile dizisi, başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesi ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
Aile dizisi, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alıyor.
Dizide, Serenay Sarıkaya, Devin, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterini canlandırıyor.
ÖPÜŞME SAHNESİ ELEŞTİRİLDİ
Salı akşamları izleyiciyle buluşacak olan dizinin ilk bölümünde öpüşme sahnesini gören izleyiciler, sosyal medyada "İlk bölümden öpüşme sahneleri bana hiç iyi gelmiyor", "Keşke daha ilk bölümde öpüşme sahnesi olmasaydı", "Neden ilk bölümde öpüşme yazar ki senaristler?", "İlk bölümde öpüşme dizinin vasatlığını gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.
İşte Aile dizisinden kareler...