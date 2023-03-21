Aile dizisinin Yağmur'u Yüsra Geyik'in poz verirken eteği açıldı!

DizidYüsra Geyik şu sıralar ise Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrol oynadığı Aile dizisinde Yağmur karakterine hayat veriyor.

en ayrıldıktan sonra kısa süreli Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.