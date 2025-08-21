Ajda Pekkan 80'e 1 kala ''şaşırtmaya'' devam ediyor
Bir süre önce geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında artık mimikleri kalmadığı ve şarkı söylerken bile yüzündeki gerginlik gitmediği için eleştirilen 79 yaşındaki Ajda Pekkan yeni imajı ve geçirdiği estetik operasyonlar sonrasında artık bambaşka birine benzemeye başladı.
Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarla neredeyse her yıl yaşlanacağına her yıl gençleşmeye devam ederken son döneme de konserlerindeki performansları nedeniyle yapılan eleştirilerle gündemde.
Geçtiğimiz günlerde İzmir’in Çeşme ilçesinde sahne alan 79 yaşındaki Ajda Pekkan, sahnede dans edemediği gerekçesiyle eleştirilmişti
Daha önce de sahne performansına yönelik eleştiriler alan sanatçı, “Artık dans etmeyeceğim, gönlümü kırdılar” açıklamasıyla bu yorumlara tepki göstermişti.
Ajda Pekkan bu sefer de Yalova’da verdiği konserle hayranlarıyla buluşurken yeni imajıyla gündeme geldi.
