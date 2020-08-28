8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı
Ajda Pekkan, 2012’den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı. İddiaya göre işadamı, 74 yaşındaki Süperstar’ı sarışın bir güzelle aldattı. Sevgilisi ve yanında çalışan genç güzelin birlikte olduğunu öğrenen sanatçı, ilişkiyi bitirdi. Pekkan, ayrılığın ardından Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi.
Ajda Pekkan, 2012'de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, ilişkilerini gözlerden uzak kalmaya çalışıyordu. Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu 8 yıllık ilişkilerini bu kez tamamen bitirmiş.
Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; 74 yaşındaki Süperstar ile kendisinden 22 yaş küçük işadamı arasındaki aşk da Çavuşoğlu'nun Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde başlamıştı.
Çok merak edilen ilişkilerini yıllardır gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sekiz yıllık aşklarına nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni ise ihanetti...