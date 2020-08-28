8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Ajda Pekkan, 2012'de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, ilişkilerini gözlerden uzak kalmaya çalışıyordu. Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu 8 yıllık ilişkilerini bu kez tamamen bitirmiş.