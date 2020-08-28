  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Ağustos 2020 08:25

8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Ajda Pekkan, 2012’den beri aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile ayrıldı. İddiaya göre işadamı, 74 yaşındaki Süperstar’ı sarışın bir güzelle aldattı. Sevgilisi ve yanında çalışan genç güzelin birlikte olduğunu öğrenen sanatçı, ilişkiyi bitirdi. Pekkan, ayrılığın ardından Bodrum'daki evinde inzivaya çekildi.

8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Ajda Pekkan, 2012'de 52 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bülent Çavuşoğlu o zamanlar evliydi. İlişkileri bir dargın bir barışık devam eden çift, ilişkilerini gözlerden uzak kalmaya çalışıyordu. Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu 8 yıllık ilişkilerini bu kez tamamen bitirmiş.

1/ 5
8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Takvim'den Aydın Hamza'nın haberine göre; 74 yaşındaki Süperstar ile kendisinden 22 yaş küçük işadamı arasındaki aşk da Çavuşoğlu'nun Tuğçe Eyilik ile evli olduğu dönemde başlamıştı.

2/ 5
8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Çok merak edilen ilişkilerini yıllardır gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde sekiz yıllık aşklarına nokta koydu. İlişkinin bitme nedeni ise ihanetti...

3/ 5
8 yıllık aşk bitti! Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu ayrıldı

Dedikodulara göre Süperstar, Bülent Çavuşoğlu'nun uzun süredir yanında çalışan genç bir güzelle beraber olduğunu öğrendi. 

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM