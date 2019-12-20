Ajda Pekkan: Keşke çocuğum olsaydı
''Süperstar'' Ajda Pekkan, önceki gün TV8'de bir programa katıldı. Program öncesi soruları yanıtlayan Pekkan'ın boynundaki gerdanlık dikkat çekti.
Pekkan, “Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı, servet değil yani, servet benim zaten” dedi.
Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, kilo verdiğini belirten şarkıcı, “Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, koşacaksam koşarım, yani ne gerekiyorsa onu yaparım. Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu bir ayda 2.5 kilo verdim” diye konuştu.
Rap müziğin yükseklişi hakkındaki sorulara ise Pekkan şöyle yanıt verdi: “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum, çok başarılılar.