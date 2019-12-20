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  3. 20 Aralık 2019 10:02

Ajda Pekkan: Keşke çocuğum olsaydı

''Süperstar'' Ajda Pekkan, önceki gün TV8'de bir programa katıldı. Program öncesi soruları yanıtlayan Pekkan'ın boynundaki gerdanlık dikkat çekti.

Ajda Pekkan: Keşke çocuğum olsaydı

Pekkan, “Kıyafeti patlatmak için taktığım bir takı, servet değil yani, servet benim zaten” dedi.

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Ajda Pekkan: Keşke çocuğum olsaydı

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre, kilo verdiğini belirten şarkıcı, “Ben kendimi çok kötü örgütlerim. Aç kalacaksam kalırım, koşacaksam koşarım, yani ne gerekiyorsa onu yaparım. Diyetisyenim ile birlikte çalışmalarımız sonucu bir ayda 2.5 kilo verdim” diye konuştu.

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Ajda Pekkan: Keşke çocuğum olsaydı

Rap müziğin yükseklişi hakkındaki sorulara ise Pekkan şöyle yanıt verdi: “Bu yeni rap sirkülasyonunu beğeniyorum, çok başarılılar.

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Ajda Pekkan: Keşke çocuğum olsaydı

Ben kendi tarzımdan mutluyum ama onlar da çok iyiler. Bu akşam buradan stüdyoya gidiyorum, belki bir single çıkacak. Yani ben sürekli işimin peşindeyim, daha doğrusu işimin kölesiyim.”

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