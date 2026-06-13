Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf
Türk pop müziğinin 80 yaşındaki efsanevi ismi Ajda Pekkan, Ankara'da verdiği konserde hayranlarına duygusal anlar yaşattı. Sahne ışıkları altında büyük bir yalnızlık hissettiğini belirten usta sanatçı, "Servet içinde yüzüyorum ancak çok yalnızım" ifadelerini kullandı.
Türk pop müziğinin 'Süperstar'ı Ajda Pekkan, Ankara'da müzikseverlerle buluştuğu konserde kariyerine ve iç dünyasına dair duygu yüklü açıklamalara imza attı. 80 yaşındaki usta sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar sahnede yaptığı samimi yalnızlık itiraflarıyla da derin bir etki bıraktı.
Başarılı kariyerine ve elde ettiği büyük servete rağmen iç dünyasında derin bir boşluk hissettiğini vurgulayan Pekkan "Servet içinde yüzüyorum ama o kadar yalnızım ki... Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar, bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızım" diyerek şöhretin zorlu yanlarını dile getirdi.
Özel hayatında bir eş bulamamanın eksikliğini hissettiğini belirten Pekkan, bu sevgisizliği dinleyicileriyle doldurduğunu ifade etti: "Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şeyim oldunuz. İyi ki varsınız."
Süperstar'ın yalnızlık vurgusu, akıllara geçtiğimiz aylarda gençlerle bir araya geldiği etkinlikte yaptığı açıklamaları getirdi.