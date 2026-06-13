Ajda Pekkan'dan konser arasında çok konuşulacak itiraf

Başarılı kariyerine ve elde ettiği büyük servete rağmen iç dünyasında derin bir boşluk hissettiğini vurgulayan Pekkan "Servet içinde yüzüyorum ama o kadar yalnızım ki... Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar, bütün bu ışıkların altında bir o kadar da yalnızım" diyerek şöhretin zorlu yanlarını dile getirdi.