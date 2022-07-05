Ajda Pekkan'ın 24 yıl önce Beyaz Show'daki hali sosyal medyada gündem oldu
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Ajda Pekkan'ın 52 yaşındayken katıldığı Beyaz Show programındaki hali sosyal medyada gündem oldu.
Sanat dünyasının ünlü isimlerinden güzelliği ve yaptırdığı estetiklerle yıllara meydan okuyan 76 yaşındaki ünlü şarkıcı ve oyuncu Ajda Pekkan'ın yıllar önce katıldığı Beyaz Show'daki görüntüleri olay oldu.
Ajda Pekkan 24 yıl önce 52 yaşındayken Kanal D'de yayınlanan sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show programındaki haliyle sosyal medyada gündem oldu.
Programda neden dünya starı olmadığını anlatan Pekkan daha erken yaşta Amerika'ya gitmediği ve yeterli desteği göremediği için dünya starı olamadığını seyircilerle paylaşmıştı.
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile gençlere bile taş çıkartan Ajda Pekkan 24 yıl önceki güzelliği, diksiyonu ve konuşması ile Twitter gündemine oturdu. Pekkan sosyal medya kullanıcılarından övgü dolu yorumlar aldı.