Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ortaya çıktı: Neden ekranlara veda ettiğini açıkladı
Akasya Durağı dizisindeki Dilek rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.
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2008-2012 yılları arasında izleyiciyle buluşan Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat veren Pelin Sönmez, sık sık yurt dışında kaldığını belirtti.
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Sönmez, Türkiye’de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.
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Bir çok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti.
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