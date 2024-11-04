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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ortaya çıktı: Neden ekranlara veda ettiğini açıkladı

Akasya Durağı dizisindeki Dilek rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ortaya çıktı: Neden ekranlara veda ettiğini açıkladı - Resim: 1

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. 

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ortaya çıktı: Neden ekranlara veda ettiğini açıkladı - Resim: 2

2008-2012 yılları arasında izleyiciyle buluşan Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat veren Pelin Sönmez, sık sık yurt dışında kaldığını belirtti. 

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ortaya çıktı: Neden ekranlara veda ettiğini açıkladı - Resim: 3

 Sönmez, Türkiye’de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.

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Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez ortaya çıktı: Neden ekranlara veda ettiğini açıkladı - Resim: 4

Bir çok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti. 

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