  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Akasya Durağı'nın Dilek'i yıllar sonra ortaya çıktı

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı

Akasya Durağı dizisindeki Dilek rolüyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.

Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 1

Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. 

1 / 31
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 2

2008-2012 yılları arasında izleyiciyle buluşan Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat veren Pelin Sönmez, sık sık yurt dışında kaldığını söylemişti.. 

2 / 31
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 3

 Sönmez, Türkiye’de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.

3 / 31
Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı - Resim: 4

Bir çok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti. 

4 / 31