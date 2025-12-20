Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez yıllar sonra ortaya çıktı
Bir dönemin fenomen dizisi Akasya Durağı'nda Dilek karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı.
2008-2012 yılları arasında izleyiciyle buluşan Akasya Durağı'nda Osman Ağa'nın kızı Dilek'e hayat veren Pelin Sönmez, sık sık yurt dışında kaldığını söylemişti..
Sönmez, Türkiye’de dizilerde çalışma hayatının çok yoğun ve ağır olduğunu bu nedenle dizilerde olmak istemediğini söyledi.
Bir çok projede yer alan Sönmez, sosyal medya üzerinden sosyal sorumluluk projeleri geliştirdiğini bazen de sinema filmlerinde yer aldığını ifade etti.
