Akasya Durağı’nın Zeyno'su evlendi; gelinliği sosyal medyayı salladı
Televizyon ekranlarında bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Cengiz Orhonlu ile evlendi.
Akasya Durağı oyuncuları zaman zaman son halleriyle dikkat çekiyor. Dizide Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dikkat çekmişti.
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Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş şimdilerde bir süredir birlikte olduğu müzisyen ve oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile hayatını birleştirdi.
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Kısa bir süre önce nişanlandıklarını duyuran ünlü çift evlendi. Damat gelini evinden bando takımı eşliğinde çıkardı.
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Düğüne birçok ünlü isim katılırken; törenden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.
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