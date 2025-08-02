Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun kına gecesi tercihi olay oldu
Televizyon ekranlarında bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Cengiz Orhonlu nikah masasına oturmak için geri sayımlarını sürdürürken, çift kına gecelerini de yaptı.
Akasya Durağı oyuncuları zaman zaman son halleriyle dikkat çekiyor. Dizide Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dikkat çekti.
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Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle zaman zaman gündeme geliyordu.
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Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş şimdilerde bir süredir birlikte olduğu Cengiz Orhonlu ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Geçen ay nişanlanan Sitare Akbaş ile Cengiz Orhonlu çifti önceki gün de kına gecesi yaptı.
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