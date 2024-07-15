Akasya Durağı’nın Zeyno'sunun yaz pozlarıyla dikkat çekti
Televizyon ekranlarında bir döneme damgasını vuran Akasya Durağı dizisinde Zeyno karakterine hayat veren Sitare Akbaş yaz tatili pozlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Akasya Durağı oyuncuları zaman zaman son halleriyle dikkat çekiyor. Dizide Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dikkat çekti.
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Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimiyle zaman zaman gündeme geliyordu.
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Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş tatile çıktı.
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Tatil pozlarını sosyal medyada paylaşan güzel oyuncuya hayranlarından beğeni yağdı.
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