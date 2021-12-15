Akıl hastası anne, hastaneye yatırılmadan önce acı çekmesinler diye 2 kızını öldürdü
Avustralya'da yaşayan 40 yaşındaki anne Milka Djurasovic, kızları 10 yaşındaki Mia ve 6 yaşındaki Tiana'yı öldürdü. Cani anne, komşular çocukların çığlaklarını duymasın diye elektrikli süpürgenin sesini sonuna kadar açtı.
2019 yılında işlediği cinayet sonrası mahkemeye çıkan Milka, psikolojik sorunları olduğunu, hastaneye yatırılma ihtimaline karşın çocuklarının yanız kalıp acı çekmelerinden korktuğu için çocuklarını öldürdüğünü itiraf etti. Milka bu nedenle cinayetten yargılanmaması gerektiğini söyledi.
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Anne çocuklarını öldürdükten çocuklarına sarıldı. Cansız bedenlerinin yanına oyuncaklar bıraktıktan sonra birkaç kez intihara teşebbüs etti.
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Evde yapılan aramalarda annenin çocuklarına yazdığı mektuplar bulundu.
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Bir mektupta anne, kendilerine iyi bakamadığı için kızlarından özür diledi.
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