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  3. 18 Aralık 2020 14:50

Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları

Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi.

Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları

Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi.

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Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekti.

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Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları

Diziden ipuçları veren yeni tanıtım, aksiyonu yüksek sahneleriyle gündeme oturdu.

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Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti.

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