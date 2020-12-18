Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları

Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti.