Akıncı’dan yeni tanıtım yeni ipuçları
Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi.
Ocak 2021'de atv'de ekrana gelmeye hazırlanan Akıncı'nın yayınlanan yeni tanıtımı; güçlü oyuncu ekibini gözler önüne serdi.
Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı dizisinin yeni tanıtımı heyecan uyandırıcı sahneleriyle dikkat çekti.
Köklerini Osmanlı tarihinden alan ve İstanbul'u koruyan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin tanıtımında Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakterinin "Ben Akıncı Beyi Turhanoğlu Fatih. Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım!" sözleri dikkati çekti.