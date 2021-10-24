Alec Baldwin'in yönetmeni öldürdüğü korkunç olayda yeni ses kaydı
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden dünyanın gündemine oturdu.
Alec Baldwin'in hem yapımcısı olduğu hem de önemli rollerinden birini üstlendiği Rust adlı filmin setinde, kazayla görüntü yönetmeninin ölümüne, yönetmenin de yaralanmasına neden dünyanın gündemine oturdu.
Olayın detaylarının ortaya çıkması ve film setinde çalışanlarının aktardıklarıyla birlikte yaşananların büyük bir ihmaller zinciri sonucunda gerçekleştiğini kanıtlar nitelikte.
Kazanın nasıl meydana geldiği konusunda da polise verilen ifadeler kaynak alınarak çeşitli iddialar ortaya atıldı. ABD'de gazete manşetlerine yansıyan bu iddialara göre Alec Baldwin, bir sahnenin provası için kendisine verilen silahın dolu olduğunu bilmiyordu. İşte o prova sırasında Baldwin, silahı ateşledi ve Halyna Hutchins'i göğsünden vurdu. Onun tam arkasında duran yönetmen Joel Souza da omuzundan yaralandı.
Yine basının iddiasına göre, yardımcı yönetmen silahı Alec Baldwin'e verirken silahın dolu olmadığını ve güvenliğin sağlandığını belirtti. Fakat yanıldığı daha sonra yaşanan trajik olayla ortaya çıktı. Silahın ne tür bir mühimmatla dolu olduğu net olarak bilinmiyor.