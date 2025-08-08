  1. Anasayfa
  4. Alemin Kıralı'nın Ayben'i Elvin Levinler tatil pozlarıyla Eda Taşpınar'a rakip oldu

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Ayben karakteriyle tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Elvin Levinler değişimiyle görenleri şaşırttı.

Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın, Zeynep Gülmez ve Metin Yıldız gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izlenen Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Ayben' karakteriyle büyük beğeni toplayan Elvin Levinler şimdilerde değişimiyle çok konuşuluyor.

Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Ayben' karakteriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Elvin Levinler şimdilerde bambaşka bir görünüme sahip.

Her paylaşımı büyük beğeni toplayan genç oyuncunun son haline yorum yağıyor.

Şimdilerde 37 yaşında olan ve kameralardan uzak bir yaşam süren Elvin Levinler çıktığı yaz tatilinden fotoğraf karelerini peş peşe paylaştı.

