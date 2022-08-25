Aleyna Kalaycıoğlu bikinili pozuyla yine mest etti!
Survivor'da yarışan ve yarışmada gösterdiği performansla sık sık konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, yine bikinili paylaşımı ile gündeme geldi.
Geçtiğimiz sene yayınlanan Survivor 2021 yarışmasında yarışan ve yarışmada gösterdiği performansla sık sık konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu, son dönemde paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.
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Fit fiziğiyle dikkat çeken fenomen isim, son olarak yaptığı bikinili paylaşımıyla takipçilerini büyüledi.
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında yer alan Aleyna Kalaycıoğlu, yarışma sonrası özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz dönemde iç çamaşırsız ve derin göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isimden bu kez tatil paylaşımı geldi.
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