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Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle poz verdi

Bir dönem Survivor yarışmasına katılan ve ismini milyonlarca kitleye duyuran Aleyna Kalaycıoğlu tatil pozları ile beğeni topladı.

Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle poz verdi - Resim: 1

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle poz verdi - Resim: 2

Sık sık cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel isim, son olarak bikinisiyle ayna pozu vererek fit vücudunu sergiledi.

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Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle poz verdi - Resim: 3

Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatlerini çekmeye devam ediyor.

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Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle poz verdi - Resim: 4

Aleyna Kalaycıoğlu, paylaştığı kareye ise, “Suratsızlarda bugün” notunu düştü.

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