Aleyna Kalaycıoğlu pembe bikinisiyle poz verdi
Bir dönem Survivor yarışmasına katılan ve ismini milyonlarca kitleye duyuran Aleyna Kalaycıoğlu tatil pozları ile beğeni topladı.
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sık sık cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan güzel isim, son olarak bikinisiyle ayna pozu vererek fit vücudunu sergiledi.
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Aleyna Kalaycıoğlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatlerini çekmeye devam ediyor.
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Aleyna Kalaycıoğlu, paylaştığı kareye ise, “Suratsızlarda bugün” notunu düştü.
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