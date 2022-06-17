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  4. Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı

Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel fenomen Aleyna Kalaycıoğlu ayna karşısında verdiği pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.

Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı - Resim: 1

Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel fenomen Aleyna Kalaycıoğlu, paylaşımlarıyla gündemde.

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Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı - Resim: 2

Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performans ve söylemleriyle herkes tarafından tanınan güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu, paylaşımlarıyla takipçilerinin odak noktası haline gelmeye devam ediyor. 

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Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı - Resim: 3

Son olarak alışverişe çıktığı anları takipçileriyle paylaşan ve taytıyla ayna pozu veren Aleyna Kalaycıoğlu, muhteşem fiziğiyle adeta göz doldurdu.

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Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı - Resim: 4

Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sırt dekolteli bir pozunu paylaşan güzel isim, çekiciliğiyle takipçilerinden tam not almıştı.

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