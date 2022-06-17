Aleyna Kalaycıoğlu taytlı ayna pozuyla göz kamaştırdı
Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel fenomen Aleyna Kalaycıoğlu ayna karşısında verdiği pozlarla gündeme gelmeye devam ediyor.
Survivor yarışmasıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran güzel fenomen Aleyna Kalaycıoğlu, paylaşımlarıyla gündemde.
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Survivor 2021 yarışmasında gösterdiği performans ve söylemleriyle herkes tarafından tanınan güzel isim Aleyna Kalaycıoğlu, paylaşımlarıyla takipçilerinin odak noktası haline gelmeye devam ediyor.
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Son olarak alışverişe çıktığı anları takipçileriyle paylaşan ve taytıyla ayna pozu veren Aleyna Kalaycıoğlu, muhteşem fiziğiyle adeta göz doldurdu.
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Geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sırt dekolteli bir pozunu paylaşan güzel isim, çekiciliğiyle takipçilerinden tam not almıştı.
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