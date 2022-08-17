Aleyna Kalaycıoğlu'nun iddialı pozuna Cengiz Ünder'den anlamlı yorum!

Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Aleyna Kalaycıoğlu ile Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'in aşk yaşadığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İkilinin Marsilya Cassis bölgesinde yaptıkları tatilden bir fotoğraf ortaya çıkmıştı. Konuya dair Aleyna Kalaycıoğlu da Cengiz Ünder de açıklama yapmadı. Ancak ikilinin sosyal medyada takipleşip yorumlaşması olay oldu.