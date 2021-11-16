Aleyna Tilki çöl pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Dubai'de ailesiyle tatil yapan şarkıcı Aleyna Tilki çölde kum üzerinde verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.
Annesi ve kız kardeşi ile Dubai'ye tatile giden Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından birbirinden iddialı pozları paylaştı.
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Mavi tül elbisesiyle boy boy poz veren Tilki paylaşımına "Çölün prensesi" notunu düştü.
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Genç yaşta şöhreti yakalayan ve son dönemde çıkardığı İngilizce şarkılarla yurt dışına da açılan Aleyna Tilki sosyal medyada çok aktif değildi.
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Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den taşınan ve İngiltere'ye yerleşen genç popçu, annesi Havva Tilki ve kız kardeşi Ayça Tilki'yle tatil için Dubai'ye uçtu.
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