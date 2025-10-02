Aleyna Tilki gotik ve cesur kıyafetiyle ortalığı fena karıştırdı
Hem sesiyle hem de yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki bu sefer de ünlü Türk modacının defilesi içi seçtiği gotik kıyafetiyle gündemde...
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından genç yıldız Aleyna Tilki attığı her adım yaptığı her açıklama ile gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.
Çocuk yaşta ünlü olmanın perde arkasını anlatırken şöhret olduğu ilk yıllarda yoğun bir baskı altında kaldığını itiraf eden Aleyna Tilki o döneme dair yaptığı açıklamalarla gündemdeydi.
Ancak Aleyna Tilki'yi bugün gündeme taşıyan şey ne açıklamaları ne dansı ne de sesi... Aleyna'yı bugün gündeme taşıyan konu gotik tarzı oldu...
Dünyaca ünlü isimlerle çalışan Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun Londra Fashion Week'teki defilesine katılan Aleyna Tilki defile için yaptığı seçim ise sosyal medyayı salladı.
