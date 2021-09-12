Aleyna Tilki hastanelik oldu! Paylaşımı takipçilerini korkuttu
Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, çıktığı Karadeniz turunun ardından Marmaris'e gitmişti. Tatil dönüşü koronavirüse yakalanan Öztel, evde tedavi görmüştü.
Karantina altına alınan Havva Öztel, koronavirüsü atlatarak kızlarına kavuştuğunu duyurmuştu.
1 / 6
Bir kötü haber de Aleyna Tilki'den geldi.
2 / 6
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Tilki, bu kez hastaneden yaptığı paylaşımla takipçilerini korkuttu.
3 / 6
Hastanede serum aldığı anları paylaşan Aleyna Tilki, yaptığı paylaşıma ise, "Hasta bebek" notunu düştü.
4 / 6