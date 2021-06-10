Aleyna Tilki hayalindeki erkeği açıkladı, sosyal medya yıkıldı
Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği "Keko ve maço olsun" diyerek tarif etti.
Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.
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Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi:
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"Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek...
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