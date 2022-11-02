Aleyna Tilki iç çamaşırlı pozlarıyla olay yarattı!
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, iç çamaşırıyla objektiflerin karşısına geçti. Tilki'nin paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu.
22 yaşındaki ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Londra'da fotoğraf çekimlerinden pozlarını paylaştı. İç çamaşırıyla objektiflerin karşısına geçen Aleyna Tilki'nin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.
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''Tanırım İntiharı'' adlı yeni şarkısıyla müzik piyasasını sallayan Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
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Şüphesiz her şarkısı milyonlar tarafından dinlenen Tilki, fotoğraf çekimi için İngiltere'nin başkenti Londra'da soluğu aldı.
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İç çamaşırıyla objektiflerin karşısına geçen Tilki, fotoğraf çekiminden görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Genç şarkıcı, paylaşımına ''Yeni şarkımı sevdiniz mi? 🥰 Londra'da fotoğraf çekiminden selam" notunu düştü.
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