Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar

ELEŞTİRİ YAĞDI

Tilki'nin başarısıyla gündeme gelmesi gerektiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Senin böyle şeylere ihtiyacın yok" ve "Böyle büyük populu olma" yorumlarını yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin o pozları: