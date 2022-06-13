Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar
Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eleştiri oklarının hedefi oldu.
Genç yaşta şöhreti yakalayan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tilki, son olarak arkasını dönerek verdiği pozu paylaştı.
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KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?
2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duvarın önünde arkasını dönerek verdiği pozu paylaşan genç şarkıcı, "Londra'dan Aydın'a" notunu düştü. Tilki'nin kalçasını gören takipçileri estetik yaptırdığını ileri sürdü.
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ELEŞTİRİ YAĞDI
Tilki'nin başarısıyla gündeme gelmesi gerektiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Senin böyle şeylere ihtiyacın yok" ve "Böyle büyük populu olma" yorumlarını yaptı.
İşte Aleyna Tilki'nin o pozları:
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