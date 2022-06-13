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Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla eleştiri oklarının hedefi oldu.

Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar - Resim: 1

Genç yaşta şöhreti yakalayan 22 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medyada paylaştığı cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

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Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar - Resim: 2

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tilki, son olarak arkasını dönerek verdiği pozu paylaştı.

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Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar - Resim: 3

KALÇA ESTETİĞİ Mİ YAPTIRDI?

2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duvarın önünde arkasını dönerek verdiği pozu paylaşan genç şarkıcı, "Londra'dan Aydın'a" notunu düştü. Tilki'nin kalçasını gören takipçileri estetik yaptırdığını ileri sürdü.

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Aleyna Tilki kalça estetiği mi yaptırdı? Olay yaratan pozlar - Resim: 4

ELEŞTİRİ YAĞDI

Tilki'nin başarısıyla gündeme gelmesi gerektiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Senin böyle şeylere ihtiyacın yok" ve "Böyle büyük populu olma" yorumlarını yaptı.

İşte Aleyna Tilki'nin o pozları:

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