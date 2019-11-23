Aleyna Tilki mini şortuyla şov yaptı
Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu Warner Music Group'un yeni yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te bir kafenin terasında görüntülendi.
Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu Warner Music Group'un yeni yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te bir kafenin terasında görüntülendi.
Bebek'te bir kitapçıya giren Aleyna Tilki için bir şeyler yolunda gitmeyince sipariş bile vermeden mekanı terk etti.
Kısa süre sonra yeniden kitapçıya girerek yaklaşık iki saat kalan 19 yaşındaki şarkıcı, bakılmadık kitap bırakmadı.