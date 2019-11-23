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  3. 23 Kasım 2019 13:46

Aleyna Tilki mini şortuyla şov yaptı

Bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu Warner Music Group'un yeni yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te bir kafenin terasında görüntülendi.

Aleyna Tilki mini şortuyla şov yaptı

Milliyet gazetesinden Umut Ünver'in haberine göre bünyesinde Dua Lipa, Cher, David Guetta, Bruno Mars gibi dünyaca ünlü isimlerin bulunduğu Warner Music Group'un yeni yıldızı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te bir kafenin terasında görüntülendi.

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Aleyna Tilki mini şortuyla şov yaptı

Bebek'te bir kitapçıya giren Aleyna Tilki için bir şeyler yolunda gitmeyince sipariş bile vermeden mekanı terk etti.

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Aleyna Tilki mini şortuyla şov yaptı

Kısa süre sonra yeniden kitapçıya girerek yaklaşık iki saat kalan 19 yaşındaki şarkıcı, bakılmadık kitap bırakmadı.

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Aleyna Tilki mini şortuyla şov yaptı

Uzun uzun kitapların içeriğini okuyan Aleyna Tilki, rafların en altında yer alanlara bile ulaşmaya çalıştı.

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