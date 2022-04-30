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  4. Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı

Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, çıkardığı şarkıların yanı sıra, yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı - Resim: 1

Aleyna Tilki iki hafta önce çıkardığı ‘Take It or Leave It’ adlı İngilizce şarkı ve aynı parçanın klibindeki sahneleri ile adından söz ettirmişti.

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Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı - Resim: 2

2019 senesinden bu yana bir dondurma markasının reklam yüzü olan şarkıcı Aleyna Tilki, markayla olan anlaşmasını tazeledi.

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Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı - Resim: 3

Bir dondurma markasının tanıtımından altı ay için 4 milyon TL alacak.

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Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı - Resim: 4

Öte yandan Aleyna Tilki, mayıs sonu çıkacak bir giyim firmasının da marka yüzü oldu.

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