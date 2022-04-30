Aleyna Tilki reklam yüzü oluyor: Alacağı para dudak uçuklattı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, çıkardığı şarkıların yanı sıra, yaptığı reklam anlaşmalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
Aleyna Tilki iki hafta önce çıkardığı ‘Take It or Leave It’ adlı İngilizce şarkı ve aynı parçanın klibindeki sahneleri ile adından söz ettirmişti.
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2019 senesinden bu yana bir dondurma markasının reklam yüzü olan şarkıcı Aleyna Tilki, markayla olan anlaşmasını tazeledi.
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Bir dondurma markasının tanıtımından altı ay için 4 milyon TL alacak.
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Öte yandan Aleyna Tilki, mayıs sonu çıkacak bir giyim firmasının da marka yüzü oldu.
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