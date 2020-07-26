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  3. 26 Temmuz 2020 11:20

Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

Şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Son dönemdeki şiddet olayları hakkında konuşan Tilki, ''Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?'' sorusuna, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim'' dedi

Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pop müziğin genç ve başarılı ismi Aleyna Tilki önceki gün Bebek'te görüntülendi. Karşısında gazetecileri gören Aleyna Tilki "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız. " dedi.

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Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.  

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Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.  

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Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

Ünlüler dünyasında son dönem Ozan Güven ve Rubato grubunun solisti Özer Arkun, sevgililerine şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti.  

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