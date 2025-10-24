Aleyna Tilki soyuldu
Hem sesiyle hem de yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki Amsterdam'da kapkaça uğradığını duyurarak sosyal medyadan yardım istedi.
Türkiye'nin sevilen şarkıcılarından genç yıldız Aleyna Tilki attığı her adım yaptığı her açıklama ile gündeme damgasını vurmaya devam ediyor.
1 / 15
Çocuk yaşta ünlü olmanın perde arkasını anlatırken şöhret olduğu ilk yıllarda yoğun bir baskı altında kaldığını itiraf eden Aleyna Tilki o döneme dair yaptığı açıklamalarla gündemdeydi.
2 / 15
Ancak Aleyna Tilki'yi bugün gündeme taşıyan şey ne açıklamaları ne dansı ne de sesi... Aleyna'yı bugün gündeme taşıyan sosyal medyadan yaptığı "kapkaça uğradım yardım edin" çağrısı oldu.
3 / 15
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti Amsterdam’da talihsiz bir olay yaşadı. Tilki, içinde pasaportunun, bilgisayarının ve diğer kişisel eşyalarının bulunduğu çantasının çalındığını açıkladı.
4 / 15