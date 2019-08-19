Aleyna Tilki Türkiye'den ayrılıyor
Aleyna Tilki girdiği üniversite sınavları sonuçlarının açıklanmasının ardından hayal kırıklığı yaşadı. Türkiye'de istediği bölümü okumak için yeterli puan alamayan Aleyna Tilki, Amerika'da eğitim almaya karar verdi.
Aleyna Tilki 14--15 Haziran'da girdiği üniversite sınavından istediği başarıyı elde edemedi. Okumak istediği bölüme girecek puanı kazanamayan Aleyna Tilki, ABD'ye gitmeye karar verdi. Peki Aleyna Tilki ABD'de hangi bölüm üzerine eğitim alacak?
Aleyna Tilki yakın çevresine "Eylül sonu Los Angeles'a gidip sekiz ay kalacağım. Orada psikoloji okuyacağım'" dedi..
Hakkında çıkan haberler sonrası sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin özel hayatı da gündem oldu. Sevenlerinin mercek altına aldığı Aleyna Tilki'nin yaşı merak konusu oldu. Peki Aleyna Tilki kaç yaşında? İşte Aleyna Tilki ve ünlülerin yaşları.