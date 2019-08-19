Aleyna Tilki Türkiye'den ayrılıyor

Hakkında çıkan haberler sonrası sosyal medyayı sallayan Aleyna Tilki'nin özel hayatı da gündem oldu. Sevenlerinin mercek altına aldığı Aleyna Tilki'nin yaşı merak konusu oldu. Peki Aleyna Tilki kaç yaşında? İşte Aleyna Tilki ve ünlülerin yaşları.