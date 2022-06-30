Aleyna Tilki yarı çıplak direk dansı yaptı, sosyal medya ikiye bölündü
Sen Olsan Bari, Yalnız Çiçek, Retrograde, Dipsiz Kuyum şarkılarıyla listeleri sallayan ve verdiği pozlarla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki bu sefer biraz abarttı. Aleyna Tilki direk dansı görüntülerini paylaştı.
Şimdilerle pop müzikte şarkıları ve tarzıyla fırtınalar koparan Aleyna Tilki, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın kızı olarak 2000 yılında Konya'da dünyada gözlerini açtı.
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Sesiyle çocuk yaşlarından itibaren çevresinin dikkatini çeken Tilki, Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasına katılmasıyla ilk kez televizyonlarda görüldü.
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Sesiyle jüri üyelerinin ve seyircinin dikkatini çeken Tilki, hafızalarda yer edindi.
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Hayatının ilk dönüm noktasını Yetenek Sizsinizi ile yaşayan Tilki, ikinci dönüm noktasını Emrah Karaduman'la yaşadı.
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