Aleyna Tilki yatak odasından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı

Kıyafetinden dolayı özensiz bulunan şarkıcı, Twitter hesabından eleştirilere cevap vererek şunları dile getirdi: "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim."