Aleyna Tilki yatak odasından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki yatakta poz verdi.
Küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
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Aleyna Tilki, son olarak katıldığı bir galada tercih ettiği kombiniyle gündeme gelmiş ve takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Kıyafetinden dolayı özensiz bulunan şarkıcı, Twitter hesabından eleştirilere cevap vererek şunları dile getirdi: "Galaya gideceğim diye 10 saat hazırlanamam. Ben tüm kıyafetlerden güzelim. Her zaman bir markaya ya da özel bir stylinge ihtiyacım yok. Ben zaten markanın ve stylingin kendisiyim."
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Kariyeri, cesur pozları ve açıklamalarıyla son zamanların gündemden düşmeyen Aleyna Tilki şimdi ise sınırları zorlamaya devam ediyor.
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