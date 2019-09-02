Aleyna Tilki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Sesi ve şarkılarıyla son döneme damga vuran genç popçu Aleyna Tilki'nin Amerika'ya gideceği belli olmuştu. Gözlerin çevrildiği Aleyna Tilki, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Aleyna Tilki'nin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.