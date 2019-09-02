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  3. 02 Eylül 2019 18:25

Aleyna Tilki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Türk popuna damga vuran Aleyna Tilki, paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Aleyna Tilki, yine olay oldu. .

Aleyna Tilki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla olay oldu. Magazin dünyasının peşinden koştuğu Aleyna Tilki, yine dikkat çeken isim oldu.

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Aleyna Tilki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Sesi ve şarkılarıyla son döneme damga vuran genç popçu Aleyna Tilki'nin Amerika'ya gideceği belli olmuştu. Gözlerin çevrildiği Aleyna Tilki, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Aleyna Tilki'nin fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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Aleyna Tilki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

Genç popçunu hayranları Instagram'da da Aleyna'yı takibi bırakmıyor.

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Aleyna Tilki yeni fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı

İşte olay olan o pozlar.

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