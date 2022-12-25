Aleyna Tilki yılbaşı planını açıkladı
Geçtiğimiz günlerde ses tellerinin yırtıldığını ve bir süre şarkı söyleyemeyeceğini ifade eden Aleyna Tilki dün Reşitpaşa’da muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Aleyna Tilki dün Reşitpaşa’da Magazin Hattı kamerasına takıldı. Tilki, ses tellerinin yırtıldığını, bu nedenle bir süre sahneye çıkamayacağını açıklamıştı.
Ay sonuna kadar konser veremeyeceğini belirten Aleyna Tilki, yılbaşı planlarından bahsetti.
22 yaşındaki şarkıcı ağaçlarla dertleştiğini anlattı.
Tilki yılbaşı planını şu sözlerle anlattı:
Yılbaşında ormana yada sahile giderim. Napayım ki başka. İnsanlardan çok sıkıldım. Küçüklüğümden beri insanlardan çok sıkılırım. İnsanlar bana çok yetemiyor. Ağaçlar daha iyi, daha yetiyor bana. Bazı ağaçlar var çok karaktersiz, bazı ağaçlar var çok karakterli, sahiplenici. Ama genel olarak ağaçlara çok bir şey diyemem hepsi süper. Ağaçlara çok anlatırım.
Aleyna Tilki 2022 yılının kendisi için başarılarla dolu geçtiğini ifade etti. Tilki, 2023’le ilgili planlarından da bahsetti.