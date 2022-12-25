Aleyna Tilki yılbaşı planını açıkladı

Tilki yılbaşı planını şu sözlerle anlattı:

Yılbaşında ormana yada sahile giderim. Napayım ki başka. İnsanlardan çok sıkıldım. Küçüklüğümden beri insanlardan çok sıkılırım. İnsanlar bana çok yetemiyor. Ağaçlar daha iyi, daha yetiyor bana. Bazı ağaçlar var çok karaktersiz, bazı ağaçlar var çok karakterli, sahiplenici. Ama genel olarak ağaçlara çok bir şey diyemem hepsi süper. Ağaçlara çok anlatırım.