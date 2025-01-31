Aleyna Tilki yine yaptı yapacağını.. Bu sefer de robot oldu
Pop müziğin güzel isimlerinden Aleyna Tilki uzun bir süredir ara verdiği "cesur" paylaşımlarına yeni şarkısıyla son verirken Aleyna Tilki'nin son imajı olay oldu.
Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla yeni şarkısını tanıttı.
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Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı için tercih ettiği imaj ise olay oldu
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Yeni albüm hazırlığında olan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin son hali şarkısının önüne geçti.
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Gri bir bikini ile birlikte tüm vücudunu da griye boyayan genç yıldız sosyal medyada gündeme oturdu.
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