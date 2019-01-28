Aleyna Tilki'den annesinin ''photoshoplu'' fotoğrafına ilginç yorum
Geçen günlerde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bel bölgesini fotoşopla öyle bir inceltmişti ki, arkadaki binalar da şekil değiştirmişti
Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.
Muhabirler bu sırada Aleyna'ya annesi Havva Öztel'in, Instagram'daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı.