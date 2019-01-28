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  3. 28 Ocak 2019 13:23

Aleyna Tilki'den annesinin ''photoshoplu'' fotoğrafına ilginç yorum

Geçen günlerde Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bel bölgesini fotoşopla öyle bir inceltmişti ki, arkadaki binalar da şekil değiştirmişti

Aleyna Tilki'den annesinin ''photoshoplu'' fotoğrafına ilginç yorum

1.5 aydır Amerika-Los Angeles'ta bulunan Aleyna Tilki önceki gün İstanbul'a döndü.

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Aleyna Tilki'den annesinin ''photoshoplu'' fotoğrafına ilginç yorum

Amerikalı müzik grubu Major Lazer ile albüm hazırlayan Aleyna ''Öyle bir iş geliyor ki, Türkiye benimle gurur duyacak. Heyecandan uyuyamıyorum. Amerika'ya gittiğimde annemi ve İstanbul'u özlüyorum'' dedi.

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Aleyna Tilki'den annesinin ''photoshoplu'' fotoğrafına ilginç yorum

Muhabirler bu sırada Aleyna'ya annesi Havva Öztel'in, Instagram'daki fotoşoplu fotoğrafını hatırlattı.

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Aleyna Tilki'den annesinin ''photoshoplu'' fotoğrafına ilginç yorum

Havva Öztel belini inceltmek isterken arka fondaki binalar da sağa-sola kaymıştı.

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