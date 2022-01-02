  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü

Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü

Şarkıcı Aleyna Tilki bugün sosyal medyaya düşen bomba gibi itirafı nedeniyle gündeme geldi.

Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü - Resim: 1

Şarkıcı Aleyna Tilki bugün sosyal medyaya düşen bir videosuyla yine gündem oldu. Tilki, dünyaca ünlü Justin Bieber'in ABD'nin Los Angeles şehrinde kendisine yürüdüğünü açıkladı.

1 / 17
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü - Resim: 2

Aleyna Tilki, instagram'da katıldığı bir yılbaşı programında kendisine sorulan sorulara cevap verdi. Programın bir bölümünde Tilki, ABD'de kaldığı zamanlarda dünyaca ünlü popçu Justin Bieber'in kendisine bir barda yürüdüğünü açıkladı.

2 / 17
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü - Resim: 3

 "Biraz beklesin burda, sıkıntı yok" 

Yaşının tutmadığı için barda oturulmasına izin verilmeyen şarkıcı, yanına gelen bir kişinin barmene, "Biraz beklesin burda, sıkıntı yok" dediğini aktardı.

3 / 17
Aleyna Tilki'den bomba itiraf: Reşit değilken Justin Bieber bana yürüdü - Resim: 4

 Gittiği barın sahibinin oğlu sanmış! 

Justin Bieber'i çingeneye de benzeten Aleyna Tilki, kendisine yürüdüğünü açıklayarak dünyaca ünlü popçuyu gittiği barın sahibinin oğlu sandığını ifade etti.

4 / 17