Aleyna Tilki'den dikkat çeken açıklama: Para kazanmaktan daha önemli...
Son zamanlarda magazin dünyasının en çok isimlerinden biri olan Aleyna Tilki, Bebek'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Meslektaşı Demet Akalın ile 'dünya starlığı' polemiği yaşayan Aleyna Tilki, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı. Keyfinin bir hayli yerinde olduğu görülen 21 yaşındaki şarkıcı, mekanın çıkış kapısında basın mensuplarının soruları yanıtladı.
Son dönemde bir hayli iş teklifi aldığını dile getiren Tilki, "Çok teklif alıyorum aslında ama benim olayım çoğu işi reddetmem. Beğendiğimi de çok sahipleniyorum, yapıyorum" dedi.
Birçok reklam filmine 'Hayır' cevabı verdiğini üzerine basarak yineleyen popçu, "Ticari bir beynim yok. İşin benimle ne kadar uyumlu olduğu, para kazanmaktan daha önemli” şeklinde konuştu.
"Serdar Ortaç'ın maddi sıkıntı çekiyor. İleride siz de böyle olmaktan korkmuyor musunuz?" sorusu yöneltilen ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı...